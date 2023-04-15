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بعد شجار بينهما.. مدرب الباطن يسخر من مهاجم الهلال عقب هزيمة "الزعيم".. فيديو

الرياضة

بعد شجار بينهما.. مدرب الباطن يسخر من مهاجم الهلال عقب هزيمة
twitter/MnbrAlhilal
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سخر الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لنادي الباطن، من المالي موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال، بعد مشادة كلامية بنهاية المباراة بينهما، ضمن الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي.

وتعرض نادي الهلال لهزيمة مفاجئة (0-1) أمام مضيفه الباطن، متذيل ترتيب الدوري، ليتجمد رصيد "الزعيم" عند 46 نقطة، ويحتل المركز الرابع، متأخرا بفارق 10 نقاط عن متصدر الدوري نادي اتحاد جدة.

وانفعل ماريغا، البالغ من العمر 32 عاما، غاضبا من المدرب الكرواتي قبل أن يقوم بدفعه، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه الطرفين.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات المشادة على نطاق واسع، مما أثار ضجة كبيرة.

ولم يفوت زدرافكو لوغاروشيتش الفرصة للسخرية من موسى ماريغا بعد الواقعة، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عقب المباراة قائلا: "لم تكن بالشيء المهم، لقد احتفلت بالفوز ويبدو أن ذلك أزعج ماريغا، تلك مشكلته الخاصة".

وتابع: "ماريغا كان على دكة البدلاء ويبدو أن خسارة المباراة أزعجته، لكني لا أهتم بذلك. اللاعبون الذين يشاركون في المباريات من دكة البدلاء يظلون احتياطيين، أنا لا أتحدث مع البدلاء بل فقط مع اللاعبين الأساسيين".

ولم يبدأ ماريغا اللقاء في التشكيلة الأساسية، وشارك من دكة البدلاء في الشوط الثاني.

المصدر: وسائل إعلام 

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