الروسي روبليف يواصل مشواره في موناكو ومواطنه مدفيديف يودع (فيديو)

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور قبل النهائي لبطولة مونتي كارلو للتنس، للماسترز ذات الألف نقطة، بينما ودع مواطنه دانييل مدفيديف البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وجاء تأهل أندريه روبليف المصنف خامسا في البطولة، على حساب الألماني يان لينارد شتروف إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-1) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و39 دقيقة.

وسيكون روبليف على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة "Rolex Monte‑Carlo Masters" التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و228 ألف يورو، مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف ثانيا، الذي أطاح بالنجم اليوناني ستيفانوس تيستيباس، المصنف ثانيا، عقب فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع (6-2) و(6-4).

بينما خرج دانييل مدفيديف المصنف ثالثا، على يد الدنماركي هولغر روني المصنف سادسا، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد كذلك، تفاصيلهما: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، واستمرت لساعة واحدة و17 دقيقة فقط.

Ruthless from Rune! 🤩@holgerrune2003 takes out Medvedev 6-3 6-4 to reach the semi-finals in Monte-Carlo for the first time!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/c8DI4rwGUW — ATP Tour (@atptour) April 14, 2023

وسيلعب هولغر روني في دور الأربعة مع الإيطالي يانيك سينر المصنف سابعا، الذي تغلب بدوره على مواطنه لورينزو موسيتي المصنف 16، بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في "الديربي" الإيطالي الذي جمعهما اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: وكالات