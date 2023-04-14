شاهد.. الأردني يزن النعيمات يسجل هدفين عالميين.. وعمر السومة يرد

حول نادي العربي تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري نجوم قطري.

وضع المهاجم الأردني يزن النعيمات نادي الأهلي في المقدمة بهدفين رائعين سجلهما عند الدقيقتين (7،29) من زمن الشوط الأول، بينما سجل زميله المهاجم القطري علي قادري الهدف الثالث بحلول الدقيقة 75.

ورد أصحاب الأرض بهدفين في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول عبر كل من المهاجمين القطري عبد الله المريسي والسوري عمر السومة، وتكفل المهاجم التونسي يوسف المساكني بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (51، 88) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.

ورفع نادي العربي رصيده بعد هذا الفوز إلى 43 نقطة، واحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، متقدما بفارق نقطة واحدة على نادي الدحيل، الذي لعب 17 مباراة..

بينما يشغل نادي الأهلي المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة.

المصدر: RT