بسبب حكم من الجنس اللطيف.. معاقبة لاعب أوكراني لكرة القدم

قررت لجنة المراقبة والتأديب بالاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي "بوليسي" من مدينة جيتومير، فاديم تشيرفاك، لمدة ستة أشهر بسبب إقدامه على دفع حكمة.

وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأوكراني لكرة القدم: "يدين اتحاد كرة القدم بشدة أي مظهر من السلوك غير الملائم والتمييزي لموضوعات كرة القدم تجاه حكام المباراة".

ويمتلك اللاعب فاديم تشيرفاك حق استئناف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

المصدر: "russian.rt.com"