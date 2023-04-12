6 أندية إنجليزية تشارك في بطولة صيفية بالولايات المتحدة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستستضيف بطولة خارج الموسم هذا الصيف، بمشاركة 6 أندية.

وقالت الرابطة، إن تشلسي ونيوكاسل وأستون فيلا وفولهام وبرايتون وبرينتفورد من المقرر أن تشارك في "الدوري الصيفي" الذي يتضمن 9 مباريات في يوليو المقبل في 5 مدن أمريكية.

من المقرر أن تقام المباريات في الفترة من 22 إلى 30 يوليو، بأتلانتا وأورلاندو وفيلادلفيا وكذلك في هاريسون ونيوجيرزي، ولاندوفر بولاية ماريلاند.

The Premier League is coming to the USA! 🇺🇸#PLSummerSeriespic.twitter.com/FfhLvpAFJC — Premier League (@premierleague) April 11, 2023

ويستهل تشلسي وبرايتون البطولة في ملعب لينكولن فايننشال بفيلادلفيا في 22 يوليو.

بدوره أعلن نادي نيوكاسل ثالث جدول الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركته في البطولة الصيفية.

ونشر نادي نيوكاسل تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها : "الماكبايس يتجهون إلى الولايات المتحدة هذا الصيف.. يسافر فريقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو للمشاركة في البطولة الصيفية".

بينما قام عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بجولات في غير الموسم بالولايات المتحدة، تعد هذه المرة الأولى التي تنظم فيها رابطة البريميرليغ بطولة هناك.

وقالت الرابطة إن هذا جزء من "التزام مستمر نحو المشجعين المقيمين في الولايات المتحدة".

المصدر: "وكالات"