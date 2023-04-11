بعد طرده أمام بيراميدز.. الأهلي يعاقب مدافعه

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة مالية ضد لاعبه محمد عبد المنعم.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع عقوبة مالية ضد اللاعب بعد واقعة طرده في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وتعرض عبد المنعم للطرد من جانب الحكم أمين عمر في الدقيقة 116 من عمر لقاء بيراميدز لاعتداءه بدون كرة على التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وأظهرت تقنية الفيديو اعتداء عبد المنعم على بن يوسف وهو ما جعل الحكم يشهر له البطاقة الحمراء مباشرة.

بعد العودة إلى الـVAR.. لقطة طرد محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بعد التدخل على فخر الدين بن يوسف 🟥 pic.twitter.com/sbPDXEbAsn — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

محمد عبد المنعم يعتذر لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين ولاعب فريق بيراميدز

يوتيوب https://t.co/wgsl8yaJPp#الاستوديو_التحليلي#كأس_مصر#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/x1T63rFGi5 — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) April 10, 2023

ووجه عبد المنعم البالغ 24 عاما، اعتذارا عقب اللقاء إلى بن يوسف عبر تصريحات تليفزيونية بخلاف أنه نشر صورة للاعب بيراميدز عبر "انستغرام" وقدم له الاعتذار أيضا.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه عقب تغلبه مساء الاثنين على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد القاهرة.

المصدر: "وسائل إعلام"