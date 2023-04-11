ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان في كأس العالم ويثير الجدل مجددا! (فيديو)

ما زال الحديث عن نطحة زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا، لماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، بين فرنسا وإيطاليا، قائما بين الحين والآخر باعتباره حدثا شهيرا في عالم كرة القدم.

وتحدث ماتيراتزي مؤخرا عن كواليس استفزازه لأسطورة الكرة القدم الفرنسية، ونجاحه في ذلك، حيث قام زيدان بنطح الإيطالي بضربة بالرأس في صدره، لينال على إثرها بطاقة حمراء مباشرة.

وبعد سنوات من الواقعة كشف زيدان خلال حوار مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن ماتيراتزي قام بإلقاء تعليق قبيح عن شقيقته ليلى.

حيث قال زيدان في تصريحات سابقة: "لقد استفزني بالحديث عن أختي ليلى، لست فخورا بذلك لكنه جزء من مسيرتي المهنية في ذلك الوقت، كنت أكثر هشاشة لم يهين والدتي لكنه أهان أختي".

وأكد ماتيراتزي على كلام زيدان خلال حواره مع Italian Football TV: "زيدان قال لي سأعطيك قميصي وقلت له لا، أنا أفضل أختك".

وختم: "هذا لا يعد شيئا بالنسبة لما يقوله لاعبو NBA (دوري كرة السلة الأمريكية)"، قبل أن يطلق مقدما الحوار ضحكة مشتركة مع ضيفهما.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



- Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023

الفيديو لقي انتقادات واسعة من جمهور Italian Football TV على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثارت ضحكة وسخرية مقدمي الحوار انتقاد المتابعين الذين لم يجدوا الأمر مضحكا وانهالت التعليقات السلبية على ماتيراتزي ومقدمي الحوار.

يذكر أن زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وجه نطحة برأسه إلى صدر ماركو ماتيرازي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، التي أقيمت على الاستاد الأولمبي في برلين.

وفازت إيطاليا وقتها 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.

المصدر: twitter/IFTVofficial