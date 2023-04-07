بعد أزمة موقعة الأهلي.. مالك بيراميدز الإماراتي يعلن إيقاف الاستثمارات

قرر رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، إيقاف استثماراته في الدوري المصري الممتاز، الخميس، ضمن عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

ويأتي ذلك ردا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإسناد نهائي كأس مصر الذي سيجمع بيراميدز والأهلي، الاثنين المقبل، لطاقم تحكيم محلي.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، قال فيه: "بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.. قرر مجلس إدارة النادي ومالكوه إيقاف الاستثمارات في بيراميدز، ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".

بيان من مالك نادي بيراميدز. pic.twitter.com/QEnsknwe3z — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 6, 2023

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ورفض اتحاد الكرة المصري، تعيين حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر، بينما تمسك بيراميدز بطلبه، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن إسناد النهائي لطاقم تحكيم مصري.

واتخذ النادي عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء بـ14 يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.

المصدر: RT