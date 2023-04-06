المدرب الألماني هيرليتش يكشف سبب رفضه تدريب الزمالك

كشف الألماني هايكو هيرليتش، المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن، عن سبب فشل إتمام التعاقد مع الزمالك المصري لتدريب الفريق.

ووصل هايكو هيرليتش إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، قبل أن يعود أدراجه ويغادر القاهرة مساء الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق مع النادي المصري لتولي منصب المدير الفني.

وخسر الزمالك أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري، وهي المباراة التي شاهدها هيرليتش فور هبوطه للقاهرة.

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وقال هيرليتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أردت الاستماع إلى كل شيء ومشاهدته على أرض الواقع، ولكن هناك الكثير من الاضطرابات داخل وحول هذا النادي، لذلك رفضت العرض، الذي كان رائعا حقا".

وأضاف: "التقيت المدير الرياضي (أمير مرتضى منصور) في الفندق وشاهدنا مباراة الزمالك مساء الثلاثاء معا، ولكن بعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طوال اليوم، لذلك اعتقدت أن الأمر برمته لا معنى له إذا لم يكن يوجد شخص يمكن أن يتصل بي أو أن أتصل به".

مضيفا: "كنت أتمنى حقا أن أحظى بهذه التجربة في الخارج، لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك".

المصدر: 365scores