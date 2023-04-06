 
مباشر

المدرب الألماني هيرليتش يكشف سبب رفضه تدريب الزمالك

الرياضة

المدرب الألماني هيرليتش يكشف سبب رفضه تدريب الزمالك
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2p9

كشف الألماني هايكو هيرليتش، المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن، عن سبب فشل إتمام التعاقد مع الزمالك المصري لتدريب الفريق.

ووصل هايكو هيرليتش إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، قبل أن يعود أدراجه ويغادر القاهرة مساء الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق مع النادي المصري لتولي منصب المدير الفني.

وخسر الزمالك أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري، وهي المباراة التي شاهدها هيرليتش فور هبوطه للقاهرة.

إقرأ المزيد
شرط صارم يفسد اتفاق المدرب الألماني
شرط صارم يفسد اتفاق المدرب الألماني "الجديد" مع الزمالك ليعود أدراجه

وقال هيرليتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أردت الاستماع إلى كل شيء ومشاهدته على أرض الواقع، ولكن هناك الكثير من الاضطرابات داخل وحول هذا النادي، لذلك رفضت العرض، الذي كان رائعا حقا".

وأضاف: "التقيت المدير الرياضي (أمير مرتضى منصور) في الفندق وشاهدنا مباراة الزمالك مساء الثلاثاء معا، ولكن بعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طوال اليوم، لذلك اعتقدت أن الأمر برمته لا معنى له إذا لم يكن يوجد شخص يمكن أن يتصل بي أو أن أتصل به".

مضيفا: "كنت أتمنى حقا أن أحظى بهذه التجربة في الخارج، لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك".

المصدر: 365scores

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا