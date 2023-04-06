تصنيف فيفا الشهري.. الأرجنتين في الصدارة وتقدم لمنتخبي مصر والجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن تصنيفه الجديد للمنتخبات في العالم والأول في العام الجديد 2023، حيث كان آخر تصنيف قد صدر عن الفيفا في شهر ديسمبر الماضي.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف عالميا، يليه المنتخب الفرنسي، فيما تراجع المتصدر السابق منتخب البرازيل للمركز الثالث.

في المركز الرابع حل منتخب بلجيكا، وجاء منتخب إنجلترا في المركز الخامس، يليه منتخب هولندا في المركز السادس، ثم منتخب كرواتيا، وبعده المنتخب الإيطالي، ثم البرتغال، وفي المركز العاشر حل منتخب إسبانيا.

وحافظ المنتخب الروسي على المركز الـ37.

المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا:

يتصدر منتخب المغرب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا لشهر أبريل الحالي، حيث يحتل المركز الـ11 في الترتيب العام.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الـ28، فيما تقدم منتخب الجزائر 6 مراكز ليصل إلى المرتبة الـ34، يليه منتخب مصر الذي قفز 4 مراكز ليصل إلى المرتبة الـ35.

بينما يأتي منتخب السعودية في المركز الـ54، يليه قطر (61)، والعراق (67)، والإمارات (72)، وعمان (73)، والأردن (84)، والبحرين (85) وسوريا (90) وفلسطين (93) ولبنان (99).

المصدر: RT