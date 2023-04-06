جماهير تركية تتضامن مع القدس خلال مباراة كرة قدم (صورة)

تضامن مشجعو فريق غالطة سراي التركي، مع مدينة القدس، التي تعيش وقع إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين.

وخلال مباراة غالطة سراي أمام إسطنبول باشاك شهير التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "علي سامي يان الرياضي"، في ربع النهائي من مسابقة كأس تركيا، رفعت الجماهير من على المدرجات لافتة كبيرة على أحد جانبي الملعب، وكتبت عليها: "إذا لم تكن القدس حرة، فإن العالم أسير".

💢 Galatasaray Taraftarı 🇹🇷



🇵🇸 "Kudüs özgür değilse

🌍 Dünya tutsaktır" pankartı açtı 🤲 pic.twitter.com/W0cdWhnmkI — Erdem Özveren (@ErdemOzveren571) April 5, 2023

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ولقيت مبادرة الفريق التركي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون عرب وأتراك أن الموقف ليس مستغربا من مشجعي غالطة سراي والجماهير التركية بشكل عام.

ولا يعد هذا الموقف غريبا على الأندية التركية، التي دائما ما تظهر موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والقدس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: arabicpost