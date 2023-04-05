مواجهة منتظرة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي المصري والرجاء المغربي في مواجهة من العيار الثقيل، وذلك بحسب ما أسفرت عنه قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أوقعت القرعة التي أقيمت في القاهرة، الوداد المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني، في حين يواجه الترجي التونسي شبيبة القبائل الجزائري.

ويواجه شباب بلوزداد الجزائري صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن تجري المباريات بنظام الذهاب والاياب يومي 21 و22 أبريل، وستقام مواجهات الإياب في 28 و29 من الشهر ذاته.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراتي ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية 2022 والتي حسمها الأهلي، بعدما فاز في موقعة الذهاب بالقاهرة 2 / 1 قبل أن يتعادل في كازابلانكا بهدف لكل فريق ويخطف الأهلي بطاقة الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.

المصدر: RT