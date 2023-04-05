طرد الجهاز الفني واتهامه بالتآمر.. مرتضى منصور يصدر 6 قرارات عقب خسارة الزمالك أمام المصري

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بيانا رسميا، أعلن خلاله عن 6 قرارات عقب هزيمة فريق الكرة أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري الممتاز، الثلاثاء.

وخسر الزمالك أمام المصري بنتيجة 3-2 في المباراة الذي أقيم على أرضية استاد "برج العرب".

وأعلن مرتضى منصور في بيانه عن رحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة أحمد عبد المقصود، مع الجهاز الإداري بالكامل، بسبب الخسارة أمام المصري، بالإضافة لتسريب بعض العقود الخاصة باللاعبين مؤخرا.

وأكد مجلس الزمالك في بيان عبر قناة النادي، أن قرار "طرد الجهاز الفني المؤقت الحالي" يأتي بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، و"حرق المراكب" قبل المغادرة.

وشدد المجلس على أنه سيتم منع أعضاء الجهاز الفني المقال من دخول النادي.

وجاءت قرارات رئيس الزمالك على الشكل التالي:

- طرد الجهاز الفني المؤقت بالكامل.

- تجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم لسوء مستواهم.

- خصم 25% من مستحقات اللاعبين هذا الموسم.

- خصم 30 % من مجموع عقود اللاعبين.

- طرد الجهاز الإداري بالكامل بعد تسريبهم عقود اللاعبين.

- المدير الفني الأجنبي وصل وسيتسلم المهمة من صباح اليوم الأربعاء.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة مع الألماني هايكو هيرليتش خلال ساعات، وذلك تمهيدا لتوليه القيادة الفنية للفريق، خلفا للبرتغالي فيريرا.



المصدر: "وسائل إعلام مصرية"