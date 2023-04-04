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منتخب الأرجنتين يتحرك خطوة نحو الجماهير العربية

الرياضة

منتخب الأرجنتين يتحرك خطوة نحو الجماهير العربية
Legion-Media
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أطلق منتخب الأرجنتين، حسابا جديدا باللغة العربية، على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، من أجل مخاطبة عشاق التانغو في البلاد العربية.

ودشن منتخب الأرجنتين حسابه الجديد وكتب: "السلام عليكم.. أبطال العالم يتكلمون العربية ويرحبون بكم بالحساب الرسمي للتانغو".

وحصدت الأرجنتين لقب كأس العالم الأخير 2022 في قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

بخلاف النسخة الأخيرة من المونديال، توج راقصو التانغو بكأس العالم مرتين من قبل عامي 1978 و1986.

المصدر: twitter/Afaoficial_ar

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