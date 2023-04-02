مصر.. تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا اللاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار قضية اتهامهم بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم محمد صلاح.

وكان قد ورد بلاغ للنيابة العامة في 12 مارس الماضي من مدير أعمال اللاعب، باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ذكر المبلّغ أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وفي إطار التحريات، خاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة، التي تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات، وباستجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق أن عمل أحدهم غفيرا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، لافتا إلى أنه ارتكب الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.

المصدر: "القاهرة 24"