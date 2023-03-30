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راموس يتسبب في معاقبة فريقه السابق بعد 6 سنوات

الرياضة

راموس يتسبب في معاقبة فريقه السابق بعد 6 سنوات
Legion-Media
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تسبب مدافع باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، في توقيع عقوبة على ناديه السابق إشبيلية، بعد هتافات الجمهور ضده.

وهتفت جماهير نادي إشبيلية، ضد راموس، عقب تسجيله هدفا ثالثا، لريال مدريد، في إياب دور الـ16، من كأس ملك إسبانيا، عام 2017.


وقضت المحكمة الإدارية للرياضة بإسبانيا، امتثال نادي إشبيلية، لعقوبة الإغلاق للقطاعين N11 و N12، لملعب رامون سانشيز بيثخوان، لمباراة واحدة، بسبب توجيه جماهيره، الشتائم والهتافات، ضد سيرخو راموس.

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بعد قرار المحكمة، سيقوم النادي الإسباني، بإعادة المبلغ المقابل للمباراة، والمقدر بـ 15 يورو، لجميع الأعضاء، في تلك القطاعات.

يذكر أن، نادي إشبيلية، استنفد جميع الاستئنافات الممكنة له، من أجل تخفيف أو رفع العقوبة عنه، منذ عام 2017.

ويواجه إشبيلية، سيلتا فيغو، بذلك الملعب، الجمعة 7 أبريل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

المصدر: goal

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