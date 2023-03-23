لمساعدة متضرري الزلزال المدمر.. مباراة خيرية بين زينيت الروسي وفنربخشة التركي

خاض فريق زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم مباراة خيرية ضد مضيفه فنربخشة التركي (2-2) مساء يوم الخميس، لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وسجل هدفي الفريق الروسي كل من اللاعبين البرازيليين مالكولم، وكلودينهو في الدقيقتين (21 من ركلة جزاء، 42) على الترتيب.

بينما وقع على هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين ميرت هاكان يانداش، وبورا أيدينليك عند الدقيقتين (7، 69) على الترتيب.

وأهدر الإيطالي جواو بيدرو مهاجم النادي التركي ركلة جزاء في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "Fenerbahçe Sukru Saracoglu" بمدينة إسطنبول، وذهبت عائداته لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.

واندلعت مناوشات بين مشجعي الفريقين في نهاية الشوط الأول للمباراة، بالرغم من أنها كانت خيرية، وذلك بعد هتاف مشجعي زينيت بطرسبورغ باسم روسيا.

وأصدر نادي زينيت بطرسبورغ بيانا على خليفة الواقعة، قال فيه: "أن مشجعي زينيت النشطين الذين أرادوا دعم الفريق، تم اقتيادهم بشكل مركزي من قبل منظمي المباراة إلى جناح منفصل، ولسبب ما تسللت مجموعة منهم إلى أحد مدرجات فنربخشه. من الواضح أن هذا تسبب في استياء من قبل أصحاب الأرض، ما أدى إلى وقوع الحادث".

وأوضح النادي: "أنه على اتصال وثيق في الوقت الحالي، لضمان انتهاء المباراة من دون وقوع مزيد من الحوادث وتم وضع جماهيرنا الآن في مدرجات الضيوف".

المصدر: "russian.rt.com"