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مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية قبل ساعات من رمضان (فيديو)

الرياضة

مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية قبل ساعات من رمضان (فيديو)
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 أعلن نادي أحد السعودي الاثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما في النادي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.

وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف البيان الرسمي: من جانبه وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية"، متما حديثه: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".

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يذكر أن عددا ليس بالقليل ممن جاءوا للعمل في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قد أشهروا إسلامهم بالفعل من مدربين ولاعبين ومعدين بدنيين وغيرهم.

ويحتل حاليا أحد مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عاما برصيد 41 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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