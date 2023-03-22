مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية قبل ساعات من رمضان (فيديو)
أعلن نادي أحد السعودي الاثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما في النادي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.
وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف البيان الرسمي: من جانبه وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية"، متما حديثه: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".
🤲🏼 #بورقا_دانيلو يشهر اسلامه 📿🤍#نادي_أحد#دانيلو_يشهر_اسلامه#Danilo_Muslimpic.twitter.com/1EeRnAp0c2— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) March 20, 2023
يذكر أن عددا ليس بالقليل ممن جاءوا للعمل في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قد أشهروا إسلامهم بالفعل من مدربين ولاعبين ومعدين بدنيين وغيرهم.
ويحتل حاليا أحد مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عاما برصيد 41 نقطة.
المصدر: "وسائل إعلام"