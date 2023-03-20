التونسية أنس جابر تتراجع مركزا في التصنيف العالمي الجديد

تراجعت التونسية أنس جابر، مركزا في التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات للتنس، الذي صدر اليوم الاثنين، حيث أصبحت تحتل المركز الـ5 عالميا.

ويأتي هذا التراجع بعد الخروج المبكر لأنس جابر من بطولة إنديان ويلز، عقب هزيتمها في الدور الثالث أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا بمجموعتين دون رد.



وحصدت أنس 55 نقطة فقط من مشاركتها في إنديان ويلز ما جعل رصيدها (4976 نقطة)، ومهد للفرنسية كارولين غارسيا الصعود للمرتبة الرابعة بـ(4990 نقطة).

وحافظت البولندية إيجا شفيونتيك على الصدارة، ودعمت البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزها الثاني بإضافة 640 نقطة، وظلت الأمريكية جيسيكا بيجولا بالمركز الثالث.



واستفادت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من تتويجها بلقب إنديان ويلز لتقفز 3 مراكز وتصبح في المرتبة السابعة، فيما حافظت المصرية ميار الشريف على مركزها الـ52 عالميا بـ1050 نقطة.

المصدر: "وكالات"