نهائي "ناري" في أمريكا بين الروسي مدفيديف والإسباني ألكاراز

انحصر لقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغة جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار، بين النجمين الروسي دانييل مدفيديف والإسباني كارلوس ألكاراز.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف إلى النهائي على حساب الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، واستغرقت ساعة واحدة و46 دقيقة.

وحقق مدفيديف (27 عاما) انتصاره التاسع عشر على التوالي، مسجلا رقما قياسيا شخصيا لأطول سلسلة انتصارات في موسم واحد.

بينما فاز كارلوس ألكاراز (19 عاما) على الإيطالي جانيك سينر بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (7-6) و(6-3) في اللقاء الذي جرى بينهما فجر اليوم الأحد.

المصدر: RT