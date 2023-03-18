 
مباشر

العراق يخرج بحسرة من ملعب أوزبكستان (فيديو)

الرياضة

العراق يخرج بحسرة من ملعب أوزبكستان (فيديو)
twitter/afcasiancup
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uye6

أخفق المنتخب العراقي في الفوز ببطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، إثر خسارته أمام نظيره الأوزبكي (0-1) في المباراة النهائية، التي جرت بينهما اليوم السبت، في أوزبكستان.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل الأكبر في هذا الانتصار للاعب عمرعلي رحمونالييف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" لمنتخب بلاده من ضربة جزاء عند الدقيقة 72 من زمن اللقاء على ملعب "ميلي ستاديوم" بالعاصمة طشقند.

وتوج منتخب أوزبكستان بلقب بطل النسخة الـ41 لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة، وذلك لأول مرة في تاريخه.

بينما تأهل العراق إلى نهائي النسخة الحالية للبطولة القارية لأول مرة منذ 11 عاما، ولكن سبق له الفوز باللقب 5 مرات، ويحتل المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو