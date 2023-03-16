زيادة الجوائز المالية لكأس العالم.. رئيس الـ"فيفا" يقدم هدية للسيدات

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، الذي أعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية، عن زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وقال إنفانتينو في كلمته الختامية أمام المؤتمر السنوي رقم 73 للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليم الخميس، إن جوائز كأس العالم للسيدات 2023، ستكون 150 مليون دولار، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في 2015 و3 أضعاف جوائز نسخة 2019.

ومع ذلك، لا يزال الرقم أقل بكثير من إجمالي 440 مليون دولار تمثل جوائز كأس العالم للرجال في قطر العام الماضي.

وفيما ستكون المرة الأولى بالنسبة للنساء، يريد إنفانتينو أن تذهب بعض تلك الأموال إلى اللاعبات.

وقال إنفانتينو: "ما نريد القيام به أيضا، لكننا لم نقرر ذلك لأننا كنا نناقشه داخليا فقط، هو تخصيص جانب من تلك الأموال، وأعني جزءا منها للاعبات إضافة لجزء للاتحاد من أجل الاستثمار في كرة القدم للبنين أو البنات".

وأضاف إنفانتينو أن 110 ملايين دولار من تلك الأموال ستكون على شكل جوائز مالية، وسيتم تخصيص 42 مليون دولار متبقية كحصيلة مبدئية توزع على الأندية التي تشارك لاعباتها في البطولة.

وتشكل الجائزة المالية الخطوة الثانية من خطة مؤلفة من 3 خطوات أعلن عنها إنفانتينو.

وستكون الخطوة الأولى هي الوصول لشروط وخدمات متساوية مثل الإقامة والرحلات الجوية لجميع اللاعبين واللاعبات الذين يلعبون في كأس العالم.

وقال في هذا الصدد: "ستكون هذه حقيقة بالفعل بالنسبة لكأس العالم 2023، ونفس ظروف كأس العالم للرجال 2022 ستنطبق على اللاعبات والأجهزة الفنية في كأس العالم للسيدات عام 2023".

وسيكون للمنتخبات النسائية معسكرات تجمع مخصصة في نهائيات كأس العالم التي ستفتتح في 20 يوليو، في نيوزيلندا وأستراليا.

وتتمثل الخطوة الثالثة في تحقيق التكافؤ في الأجور بحلول نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات في نسختيها المقبلتين عامي 2026 و2027 على الترتيب، لكن إنفانتينو قال إن ذلك سيكون "الأكثر تعقيدا".

وفي أكتوبر الماضي، كتبت 150 لاعبة إلى الـ"فيفا" يسعين فيها إلى شروط متساوية خلال كأس العالم للسيدات.

المصدر: وكالات