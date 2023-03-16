بينها 3 أندية عربية.. الـ"فيفا" يعلن تأكيد مشاركة 9 أندية في مونديال 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تأكيد مشاركة 9 أندية في نسخة 2025 لبطولة كأس العالم بنظامها الجديد، من أصل 32 فريقا من كل القارات حول العالم.

وستقام مباريات النسخة الجديدة لمونديال الأندية خلال يونيو 2025، بمشاركة 32 فريقا من كل القارات، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، وناد وحيد من أوقيانوسيا، إضافة إلى آخر يمثل البلد المضيف.

وأكد الـ"فيفا" عبر بيان رسمي، على أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقا للاتحاد القاري.

أما القارات التي يتأهل منها 4 أندية مثل إفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع الأخيرة 2021، 2022، 2023، 2024 من دوري الأبطال.

وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة الأربع السنوات من 2021 إلى 2024.

وعن ممثل الدولة المضيفة، أشار "فيفا" إلى تحديد معيار تأهل النادي المستضيف إلى كأس العالم للأندية 2025، إلى مرحلة لاحقة.

وكشف الـ"فيفا" عبر موقعه الرسمي أن الأندية التي تأهلت بشكل رسمي، هي:

الأهلي المصري – بطل إفريقيا 2021

الوداد المغربي – بطل إفريقيا 2022

الهلال السعودي – بطل آسيا 2021

تشيلسي الإنجليزي – بطل أوروبا 2021

ريال مدريد الإسباني – بطل أوروبا 2022

بالميراس البرازيلي – بطل أمريكا الجنوبية 2021

فلامينغو البرازيلي – بطل أمريكا الجنوبية 2022

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية 2021

سياتل ساوندرز الأمريكي – بطل أمريكا الشمالية 2022

بينما أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا 2022 لديه فرصة المشاركة حسب نتائجه المستقبلية.

المصدر: وكالات