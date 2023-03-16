بعد الوعكة الصحية.. ما حقيقة اعتزال شيكابالا؟

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن الحالة الصحية للاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، وحقيقة اعتزال اللاعب كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وغاب شيكابالا عن قائمة فريق الزمالك لمواجهة مضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري، التي ستجمعهما غدا الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا، الكثير من التساؤلات بشأن انتهاء مسيرته مع كرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة خلال الفترة الماضية، عقب مباراة الترجي التونسي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية أيضا.

وأفادت أكثر من صحيفة محلية، نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب، بأن: "شيكابالا خلال الفترة الماضية لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية في أي آمر يخص مسيرته مع نادي الزمالك في الفترة القادمة".

وأضافت: "بعض المعلومات التي خرجت وتحدثت عن اللاعب بأن هذا الموسم هو الأخير له في الملاعب آمر خطأ، لم يتحدث شيكابالا في هذا الأمر على الإطلاق ولا نعلم سبب تلك الشائعات التي خرجت في الفترة الحالية".

واختتم: "حالة اللاعب في الوقت الحالي جيدة للغاية ويقوم بعمل فحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك".

وأشار المصدر إلى أن حالة محمود عبد الرازق شيكابالا الصحية، تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أمامه يومين ويتواجد في الصالة التدريبية من أجل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بصورة رسمية.

وشارك شيكابالا (37 عاما) قائد الزمالك 18 مباراة مع فريقه هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وكان آخر ظهور لشيكابالا مع الزمالك في المباراة التي خسرها أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، يوم 25 فبراير الماضي، في ملعب رادس.

المصدر: وسائل إعلام