الاتحاد الفرنسي يرشح هنري لمنصب غير متوقع

بات تييري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، مرشحا لمهمة استثنائية في مسيرته مع كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هنري مرشح لقيادة منتخب فرنسا للسيدات لخلافة كورين دياكري، التي أقيلت الأسبوع الماضي.



وأضافت أن ترشيح هنري يحظى باهتمام بالغ من اتحاد الكرة الفرنسي، الذي شكل لجنة رباعية لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب السيدات.

🚨 La FFF rêve de Thierry Henry pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. 🇫🇷



(@lequipe) pic.twitter.com/HS0JmBS7zY — Actu Foot (@ActuFoot_) March 15, 2023

إقرأ المزيد

ويعد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، أبرز الأسماء في اللجنة الرباعية، ويرى أن مدرب منتخب السيدات يجب أن يتسم بالكاريزما والصفات القيادية.



وأضافت "ليكيب": "ينظر إلى تييري هنري على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في جيله، حيث فاز بالعديد من الألقاب والجوائز خلال مسيرته الكروية".



وعلى المستوى التدريبي، عمل هنري مدربا مساعدا للإسباني روبرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا، بخلاف تجربتين مع مونتريال إمباكت الكندي وموناكو الفرنسي.



ويعمل تييري هنري حاليا بالاستوديو التحليلي لشبكة أمازون برايم فيديو.

المصدر: "وسائل إعلام"