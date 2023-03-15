"من النجوم إلى الإسطبلات".. نجل الأسطورة مارادونا يستقيل من تدريب فريق إيطالي

قدم دييغو أرماندو مارادونا جونيور، استقالته من تدريب فريق "نابولي يونايتد" الإيطالي للهواة الذي يدربه منذ موسمين، بعد 4 أشهر من التخلف عن دفع الأجور من جانب الإدارة.

وتولى مارادونا جونيور عام 2021 مسؤولية الجهاز الفني لنابولي يونايتد، وهو فريق للهواة تأسس عام 2009 بهدف تعزيز الشعور بالاندماج الاجتماعي من خلال الرياضة بين المهاجرين وطالبي اللجوء والشباب المعرضين لخطر الإقصاء المقيمين في مدينة نابولي.

وقال دييغو جونيور، في بيان على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "كم هو غريب أن يكون لديك شغف، تقوم من خلاله بأداء وظيفتك وتدرب وتلتزم كل يوم، ولا تحصل في النهاية على أجر".

وبعد موسمين تقريبا من بدء مغامرته كمدرب، اضطر ابن أسطورة الأرجنتين إلى ترك المشروع بعد 4 أشهر من عدم دفع الرواتب، وهو المسار الذي وصفه بجملة مجازية "من النجوم إلى الإسطبلات".

وأضاف في البيان: "هذه هي الطريقة التي يمكنني بها تلخيص تجربتي في نابولي يونايتد.. وهو ناد أحترمه وأحبه منذ ولادته".

وأصدر نابولي يونايتد بيانا، قال فيه: "بعد نقاش طويل وبأسف شديد، كان علينا قبول استقالة المدرب دييغو أرماندو مارادونا جونيور وفريقه".

وأضاف: "نحن ندرك مدى احترافهم الكبير خلال العامين الماضيين، خصوصا في الأوقات الصعبة، من وجهة النظر التنظيمية والاقتصادية.. نتمنى لهم الأفضل في هذا العالم، الذي نعلم جميعا أنه صعب ولكنه يحتاج إلى المزيد من المهنيين مثلهم".

المصدر: وسائل إعلام