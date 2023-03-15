العراق يهزم اليابان في كأس آسيا للشباب (فيديو)

تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، على حساب نظيره الياباني إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في أوزبكستان.

وضع العراقي علي جاسم منتخب "أسود الرافدين" في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 12 من صفارة البداية، وأدرك الياباني تاكاتورا إيناجا التعادل لبلاده قبل سبع دقائق من الوقت الأصلي للقاء.

وتقدم العراق مرة أخرى بهدف سجله لاعبه محمد جميل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول، ورد الياباني ناوكي كوماتا بهدف التعادل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني.

وحسم العراق نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليتأهل "أسود الرافدين" إلى نهائي البطولة القارية لأول مرة منذ 11 عاما.

وسيكون منتخب العراق في النهائي بانتظار الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي لكأس آسيا، بين منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT