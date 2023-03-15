موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الليلة والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار الليلة، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي ضمن مواجهات إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ليفربول في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، 5-2، ليضع الفريق الملكي قدما في الدور ربع النهائي.

ورغم الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب، إلا أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يرفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق الفوز أمام الملكي من أجل الاستمرار في البطولة ومصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام بورنموث بالدوري الممتاز.

ويدخل ريال مدريد مباراة ليفربول بقوته الضاربة، بعدما أكد المدرب كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي جاهزية الفرنسي كريم بنزيما، هداف الفريق، للمشاركة في اللقاء.

وشارك بنزيما في الحصة التدريبية للريال عشية مواجهة الريدز ، ويتوقع أن يشارك النجم الفرنسي أساسيا، وذلك بعد غيابه عن صفوف الملكي في المباراة الأخيرة، أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

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وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، و22:00 بتوقيت القاهرة، و20:00 بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم بدوري الأبطال:

تبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بصفة حصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، ستقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر شاشة قناة بريميوم 1 "beIN Sports 1 HD Premium".

المصدر:RT