ما هو مستقبل رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم في "يويفا"؟!

أجاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سؤال حول مستقبل رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف بعد مؤتمر المنظمة، رغم غيابه عن قائمة المرشحين.

وأعلن "يويفا" أن ديوكوف سيظل عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة الأوروبية.

وقال "يويفا": "تفويض ديوكوف ساري المفعول حتى عام 2025، لذا فهو ليس على قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي ستعقد في 5 أبريل في لشبونة بالبرتغال".

وتم انتخاب رئيس الاتحاد الروسي لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع حق التصويت في المؤتمر الـ45 للمنظمة، الذي عقد في أبريل 2022.

وفي 28 فبراير من العام الماضي، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المنتخبات والأندية الروسية من البطولات الدولية.

ولا تلعب المنتخبات الروسية في البطولات الأوروبية، وحرم المنتخب الروسي من فرصة المنافسة للوصول إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

المصدر: "وكالة تاس" الروسية