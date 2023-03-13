إيدين هازارد: لن أكرر ما فعله ميسي وزيدان وإبراهيموفيتش

أكد النجم الدولي البلجيكي السابق إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد، أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، على غرار ما فعله بعض نجوم كرة القدم.

وأعلن إيدين هازارد اعتزاله الدولي مع منتخب بلجيكا عقب المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، وخروجه المفاجئ من دور المجموعات.

وقال هازارد، في تصريحات لقناة "RTBF" البلجيكية: "لم أستطع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب للعب مع المنتخب".

ويعاني النجم البلجيكي من الإصابات وتراجع كبير في مستواه منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2019، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وأضاف: "اعتزل زميلي توني كروس اللعب مع المنتخب الألماني منذ عامين، وقالي لي إنه عندما يذهب باقي اللاعبين إلى المنتخبات، يمكنه الاستمتاع مع أطفاله".

وحول إمكانية العودة مجددا إلى المنتخب على غرار ما فعله النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رد هازارد قائلا: "لن يحدث ذلك معي، أنا متأكد بنسبة 100% لا أرى نفسي أفعل ذلك والأمر ليس في رأسي أبدا".

وحول ما إذا كانوا قد اعتزلوا دوليا على مضض، قال هازارد: "حسنا.. أعتقد أننا اتخذنا القرار على مضض عندما يتعلق الأمر بالمنتخب، لكن بالنظر إلى تاريخي الشخصي. فهم كانوا مستمرين في اللعب مع فرقهم، بينما أنا ألعب أقل كثيرا".

واختتم هازارد حديثه، قائلا: "اتصل بي الملك فيليب عقب الاعتزال، لكن ما تحدثنا عنه سيظل بيننا. في كرة القدم لا يجب أن تقول مستحيل أبدا، لكن لدي العديد من الأشياء الأخرى كي أفعلها، مثل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي.. لا أرى أنني سأغير قراري أمام نزوة معينة".

يذكر أن إيدين هازارد (32 عاما) بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر" عام 2008، وشارك في 126 مباراة دولية، على مدار 14 عاما، أحرز خلالها 33 هدفا، وكانت أبرز إنجازاته قيادة منتخب "الشياطين الحمر" للفوز ببرونزية مونديال "روسيا 2018".

المصدر: وسائل إعلام