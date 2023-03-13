أحد أساطير ليفربول: محمد صلاح تحول إلى هداف لا يضاهى

أشاد نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، مايكل أوين، بالتطور الحاصل على مستوى النجم المصري محمد صلاح مهاجم "الريدز" الحالي عبر السنوات، وتسجيله الكثير من الأهداف بطرق مختلفة.

وقال أوين في حديث لقناة "بريميرليغ برودكشن" الإنجليزية، تعليقا على تألق محمد صلاح، بالقول: "هذا لا يصدق، أليس كذلك؟، حين تشاهد أهداف محمد صلاح ستجد فيها الكثير من الأهداف العظيمة".

وأضاف: "يسجل محمد صلاح بكل الطرق، من مسافات بعيدة، وعبر المراوغة، إنه من نجوم إنهاء الهجمات الرائعين، وقد تطور بمرور الوقت".

واعترف أوين مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، بأنه لم يكن يتوقع وصول صلاح إلى هذا المستوى، بقوله: "لم أعتقد مطلقاً أنني سأقول هذا، وأقر بهذا، إن هذا التطور حدث بالممارسة، يمكنك أن تتميز في طريقة إنهاء واحدة، لكن مو تحول إلى هداف لا يضاهى".

واختتم أسطورة ليفربول، حديثه: "سنقدر ما يقدمه محمد صلاح أكثر حين يرحل، وأتمنى ألا يحدث هذا إلا بعد سنوات".

ويواصل محمد صلاح إبهار جماهير "الريدز" بشكل خاص، والإنجليزية بشكل عام، بما يقدمه من لمحات فنية ومهارات وقدرات، تقوده لتحطيم الأرقام القياسية بشكل متواصل.

ونال "الفرعون" المصري إشادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بسبب الإنجازات التي يحققها بقميص ليفربول، وانفراده بقائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 129 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 178 هدفا خلال 292 بقميص ليفربول بين عامي 2017 و2023، مما أدخله قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي.

وتوج النجم المصري بـ7 ألقاب مختلفة مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا في عام 2019، وكأس العالم للأندية والسوبر القاري في نفس السنة، وبعدها الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، ومن ثم بثلاثية كأس رابطة المحترفين والاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في العام الماضي 2022.

المصدر: وسائل إعلام