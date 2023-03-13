مانشستر يونايتد يحتفي بالفنان المصري" شبيه راشفورد" ويبحث عن 39 آخرين (فيديو)

نشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الناطق باللغة العربية في "تويتر" مقطع فيديو لماركوس راشفورد، مهاجم "الشياطين الحمر"، يوضح الشبه الكبير بينه وبين أحد الممثلين المصريين.

وتفاعل النادي الإنجليزي، مع تغريدة الممثل المصري محمود البزاوي، ووضع الحساب بعض الكلمات من الأغنية المصرية الشهيرة "بنت أبوها"، التي حظيت بانتشار واسع خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات الأغنية: "بيقولوا إني شبهك، حتة منك"، فيما علق الحساب على الفيديو بالقول: "وجدنا أول شبيه لراشفورد، متبقي 39"، في إشارة إلى المثل العربي الشهير: "يخلق من الشبه 40".

وجدنا أول شبيه لراشفورد ✅



متبقي 39 👀 https://t.co/n6yukkIiBvpic.twitter.com/XA3uRoSxMg — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 11, 2023

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وشارك الفنان محمود البزاوي جمهوره في وقت سابق، صورة له في مرحلة الشباب مما انهالت عليه التعليقات.

ونشر البزاوي البالغ 59 عاما الصورة بالأبيض والأسود عبر حسابه على "تويتر" وعلق قائلا:"‏أيام ما كنت ماركوس راشفورد".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"