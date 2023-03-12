أول تعليق لوالد صلاح بعد سرقة فيلا نجله في مصر

أكد صلاح حامد محروس، والد النجم المصري محمد صلاح، سرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرا لتواجده خارج مصر.

وقال والد صلاح في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، إنه تجرى الآن اتصالات مع وكيل محمد صلاح، للوقوف على واقعة سرقة الفيلا، وإخطار نجله بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات حيالها.

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وكانت وسائل إعلام مصرية، كشفت في وقت سابق يوم الأحد، عن تعرض فيلا صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح.

المصدر: "القاهرة 24"