أول تعليق لمدرب الأهلي المصري بعد الخسارة الثقيلة أمام صن داونز

أكد مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، أن منافسه صن داونز الجنوب إفريقي استحق الفوز على الفريق الأحمر 5-2 أمس السبت، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "صن داونز نجح في استغلال المرتدات بشكل جيد، كان يستحق الفوز".

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وتابع: "قدمنا أداء سيئا للغاية في الشوط الأول، وحاولنا المجازفة في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل، لكن صن داونز استغل ذلك واعتمد على الهجمات المرتدة جيدا ووسع الفارق".

وأكد كولر: "أهداف صن داونز المتتالية في الشوط الثاني عقدت الأمور كثيرا بالنسبة لنا".

وتوقف رصيد الأهلي المنافس في المجموعة الثانية عند أربع نقاط ويحتل المركز الثالث، بينما رفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة وانتزع بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة، التي تضم أيضا الهلال السوداني صاحب المركز الثاني مع تسع نقاط والقطن الكاميروني متذيل الترتيب من دون نقاط.

المصدر: وكالات