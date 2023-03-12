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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة بيلباو

الرياضة

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة بيلباو
AP
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تعافى روبرت ليفاندوفسكي من إصابة في الساق في الوقت المناسب للمشاركة مع فريقه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني في زيارته إلى ملعب أتلتيك بيلباو مساء يوم الأحد.

وأدرج الدولي البولندي في قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة بيلباو، بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

وقدم برشلونة أداء جيدا بدون ليفاندوفسكي، إذ تغلب على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قبل أن يهزم فالنسيا بالنتيجة ذاتها (1-0) في الدوري الإسباني.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفا، وكان المهاجم البولندي قد انضم لـ"البارسا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات

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