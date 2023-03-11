هالاند يقود مانشستر سيتي لتجاوز عقبة كريستال بالاس

قاد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب وثمين على حساب مضيفه كريستال بالاس (1-0) يوم السبت، في المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد من ر كلة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع هالاند رصيده إلى 28 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

كما حصد مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر مع مباراة أقل للأخير.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: وكالات