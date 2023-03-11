الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم أتالانتا ويواصل الاقتراب من اللقب

خطا فريق نابولي خطوة أخرى نحو حصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز جديد في المسابقة على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-0 يوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 26.

وأحرز الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول للفريق الجنوبي الإيطالي في الدقيقة 60، وأضاف أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، وصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة جدول الترتيب، وبات يبتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، إنتر الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمس على أرض مضيفه سبيزيا بنتيجة 1-2.

في المقابل، توقف رصيد أتالانتا عند 42 نقطة وبقي في المركز السادس.

المصدر: RT