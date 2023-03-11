انتهاء أزمة الحارس المصري أبو جبل مع النصر السعودي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية يوم السبت، أن نادي النصر السعودي والحارس المصري الدولي محمد أبو جبل قد توصلا إلى اتفاق لإنهاء خلافهما بالتراضي.

ويلعب أبو جبل حاليا في صفوف البنك الأهلي بعدما فشل انتقاله لصفوف النصر السعودي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف "انتهى بين النصر السعودي ومحمد أبو جبل بالتراضي وإغلاق القضية المرفوعة".

وكانت الأزمة بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، عقب توقيع نادي النصر عقد مع الحارس المصري، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وعقب دخول أبوجبل فترة الست شهور الأخيرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، وقع النصر عقدا مع الحارس لمدة عامين مقابل 4 ملايين دولار.

ولكن النصر تراجع عن إتمام الصفقة، بعدما استطاع التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وطالب أبوجبل بقيمة العقد كاملة، غير أن طلبه قوبل بالرفض من جانب إدارة النصر، ليلجأ الحارس المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشكوى.

المصدر: الرياضية السعودية