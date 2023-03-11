منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو)

بلغ منتخب العراق نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في أوزبكستان، بعد فوزه "القاتل" على إيران 1-0 يوم السبت في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتأهل المنتخب العراقي بذلك إلى كأس العالم للشباب 2023 المقررة في إندونيسيا، حيث حسم تواجده ضمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولة الآسيوية.

منتخب العراق يكسب منتخب إيران بهدف مقابل لاشيء ويتأهل لنصف النهائي..



📺 شاهد هدف المباراة ⤵️



#AFCU20 | #SSCpic.twitter.com/ujp4vxI8jN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 11, 2023

والتأهل هو السادس للمنتخب العراقي إلى مونديال الشباب.

واستمر التعادل السلبي بين المنتخب العراقي ونظيره الإيراني طوال 90 دقيقة ثم خطف علي جاسم هدف الفوز للعراق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي المنتخب العراقي في المربع الذهبي، مع الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة بين منتخبي اليابان والأردن غدا الأحد.

المصدر: وكالات