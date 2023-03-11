مدرب توتنهام يصف لاعبه ريتشارليسون بـ"الأناني"

وصف المدير الفني لنادي توتنهام، أنطونيو كونتي، مهاجم فريقه ريتشارليسون بأنه "أناني" بعدما اشتكى الدولي البرازيلي من قلة وقت مشاركته في المباريات.

وبدأ ريتشارليسون سبع مباريات فقط من بين 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامه الأول في النادي اللندني، ولم يسجل أي هدف بعد في المسابقة.

وأحرز ريتشارليسون هدفين فقط مع توتنهام في بطولة دوري أبطال أوروبا التي خرج منها النادي الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي على يد ميلان.

وأجرى ريتشارليسون مقابلة بعد ذلك استخدم فيها كلمة بذيئة لوصف موسمه، وانتقد سياسة اختيار كونتي لتشكيلة اللاعبين. كما قال "لم يكن هناك ما يكفي من الدقائق لي".

ورد كونتي على تصريحات لاعبه في المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة توتنهام ضد نوتينغهام فورست المقررة في وقت لاحق يوم السبت لحساب المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب الإيطالي إن المهاجم البرازيلي محق في تقييم موسمه حتى الآن على أنه "غير جيد".

وتابع "أعتقد أن الرجل كان صادقا حقا في قوله إن موسمه ليس جيدا".

وأضاف "موسمنا لم ينته بعد. لديه الوقت للتعافي. إذا كان يستحق اللعب، فسأمنحه الفرصة. وإلا فإننا سنمنح الفرصة للاعب آخر".

كما ذكر كونتي أنه شاهد المقابلة الصحفية التي أجراها ريتشارليسون، وشعر بالصدمة إزاء عدد المرات التي تحدث فيها المهاجم البرازيلي عن نفسه وليس عن الفريق.

وتابع قائلا "عندما تقول أنا وأنا وأنا وليس نحن، فهذا يعني أنك تفكر بنفسك فقط وأنك أناني".

كما انتقد كونتي عقلية لاعبي فريقه قائلا "عليك أن تظهر الرغبة الصحيحة للتضحية بنفسك، للقتال من أجل الفوز بالمباراة، لتفوز في المواجهات الثنائية، لتكن شرسا.. في بعض الأحيان، نكون لينين بعض الشيء".

المصدر: أ ب