الروسي مدفيديف يتأهل بسهولة إلى ثالث أدوار إنديان ويلز

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الثالث في دورة إنديان ويلز الأمريكية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في التنس، بفوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون رد، يوم السبت.

واحتاج النجم الروسي المصنف خامسا لساعة و26 دقيقة لتجاوز عقبة منافسه الأمريكي بواقع 6-4 و6-3.

وفاز مدفيديف بالمباراة الـ15 له على التوالي، محققا رقما قياسيا شخصيا لأطول سلسلة انتصارات في موسم واحد.

ويلعب مدفيديف في الدور المقبل ضد البيلاروسي إيليا إيفاشكو.

المصدر: sportmail.ru