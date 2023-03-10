بطل العالم بالشطرنج يخسر أمام الروسي شيمانوف

خسر بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن أمام الروسي ألكسندر شيمانوف، المصنف 336 حسب تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في بطولة الفرق عبر الإنترنت Pro Chess League.

ولعب كارلسن ضمن فريق Canada Chessbrahs، ضد فريق Levitov Chess Wizards، الذي يلعب فيه شيمانوف، والكسندرا كوستينيوك، ودينيس لازافيك من بيلاروس ورؤوف محمدوف من أذربيجان.

وفاز فريق Levitov Chess Wizards بنتيجة 9.5-6.5 وتقدم إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وسجل كارلسن وشيمانوف ثلاث نقاط في كل جولة.

ومن المقرر أن تنتهي البطولة في 14 مايو، وتبلغ جائزتها 150 ألف دولار.

ويبلغ كارلسن 32 عاما وهو بطل العالم منذ 2013، وحدث ذلك عندما فاز النرويجي على الهندي فيسواناثان أناند، ومنذ ذلك الحين، دافع كارلسن عن اللقب أربع مرات، آخرها فاز فيها على الروسي إيان نيبومنياشتشي عام 2021.

المصدر: "لينتا.رو"