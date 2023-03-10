صلاح يكشف عن أفضل هدف له بقميص ليفربول (فيديو)

كشف النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، عن هدفه الأفضل بقميص "الريدز" خلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

وقال صلاح في حوار مع نجم نادي ليفربول السابق ستيفن جيرارد عبر القناة الرسمية للنادي: "أفضل هدف لي مع ليفربول؟ هدفي ضد روما في دوري أبطال أوروبا، وكذلك هدفي في شباك إيفرتون".

Is Salah’s performance vs Roma the best of his in a Liverpool shirt? pic.twitter.com/u88kBclyia — LiverpoolGoals (@Liverpoolgoals_) July 27, 2022

Mo Salah goal for Liverpool vs Everton. I hear FPL managers are very happy! pic.twitter.com/GVAI37DBHK — El⚽ (@ElijKyama) December 2, 2021

وقام جيرارد بسؤال "مو" عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، حين راوغ برناردو سيلفا وإيمريك لابورت، قبل أن يسدد الكرة الشباك.

Two Liverpool legends with unmissable stories from our past and present.



Steven Gerrard and @MoSalah 🤝



Now on @LFCTV GO 💻 #WhenStevieMetSalah — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2023

وسأل جيرارد صلاح قائلا: "ما هي قصة ذلك الهدف في شباك مانشستر سيتي؟ هل كنت تتصور تسجيل هذا الهدف بمفردك بتلك الطريقة؟ أذكر ذلك الهدف جيدا لأنني كنت في المدرجات حينها".

ورد صلاح قائلا: "إنه هدف رائع بالتأكيد، جاء بعد سيطرة مانشستر سيتي على المباراة، كان إحساسا رائعا أن تقود فريقك للتقدم في مباراة مثل هذه، لم أفكر في التسجيل منذ البداية، فقط كنت أعيش اللحظة، أتدرب على تلك الأمور سواء في صالة الألعاب الرياضية أو بعد نهاية المران".

ورد جيرارد قائلا: "الفارق بيني وبينك في هدف مثل هذا هو أنني لن أحاول القيام بما قمت به من مراوغات، لا أملك مهاراتك، سأحاول تبادل الكرة مع أحد اللاعبين أو أسدد من خارج المنطقة فهذه هي أفضل أهدافي".

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة قاربت مبلغ الـ 45 مليون يورو.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 129 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"