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التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والاتحاد في الدوري السعودي
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كشف المدير الفني الفرنسي لنادي النصر، رودي غارسيا، اختياراته في تشكيلة فريقه أمام نظيره الاتحاد يوم الخميس في قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيلة النصر.

وسيعتمد غارسيا على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبد الإله العمري – ألفارو غونزاليس ــ عبدالله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام ــ لويس جوستافو ــ عبد الرحمن غريب – عبد المجيد الصليهم ــ جيسلان كونان

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ محمد مران.

أما مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، فقد اختار الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: مد الله العليان ، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد، روماريو ريكارد، برونو هنريكي .

خط الهجوم: عبد العزيز علي ،عبد الرزاق حمد لله، ايغور كورونادو.

ويتصدر النصر الباحث عن اللقب منذ 2019، ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد.

المصدر: RT

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