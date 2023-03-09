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مشجع "يباغت" ميسي عقب نهاية مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ (فيديو)

الرياضة

مشجع
AP
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فاجأ مشجع تابع مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه بايرن ميونخ من مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية اللقاء وحاول الاقتراب منه لالتقاط صورة تذكارية معه.

وشارك ميسي في المباراة أساسيا ولم يقدم مستواه المعهود حيث ظهر بوجه شاحب وأداء باهت، في لقاء تكبد فيه فريقه سان جيرمان الخسارة بهدفين دون رد ليودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب بشكل مفاجئ، وتوجه صوب ميسي، الذي كان يقف في منتصف الملعب، قبل أن ينقض عليه أفراد الأمن ويمنعوه من الوصول لـ"البرغوث".

وبدا النجم الأرجنتيني مندهشا من التصرف المفاجئ للمشجع، ليقرر مغادرة الملعب بسرعة، لتفادي أي واقعة مشابهة.

المصدر: مواقع التواصل

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