زيادة هائلة بجوائز نهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أن ملعب "ماراكانا" العريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، سيستضيف نهائي كأس ليبرتادوريس 2023 المقرر في 11 نوفمبر المقبل.

كما أعلن الاتحاد عن زيادة قيمة جوائز الفرق المشاركة في كأس ليبرتادوريس هذا العام مقارنة بـ2022 بواقع 21% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 207 ملايين و800 ألف دولار.



وسيحصل بطل كأس ليبرتادوريس على مكافأة قدرها 18 مليون دولار، بينما يجني الوصيف 7 ملايين.



أما الفرق المشاركة في النسخة ال22 من "كوبا سود أمريكانا"، فستحصل على إجمالي جوائز بقيمة 77 مليون و800 ألف دولار، ما يمثل زيادة بواقع 30% مقارنة بالعام الماضي، مع حصول البطل على 5 ملايين والوصيف على مليوني دولار.

فيما سيقام نهائي بطولة "كوبا سودأمريكانا" في العاصمة الأوروجوانية مونتفيديو، يوم 28 أكتوبر المقبل.



وعلى الرغم من أن مجلس كونميبول، أعلن الأربعاء اختيار ملعب "ماراكانا" لاستضافة نهائي النسخة الـ64 من كأس ليبرتادوريس، الذي يقام من مباراة واحدة، فإنه اكتفى بالإعلان عن أن مونتفيديو ستكون المدينة التي سيقام فيها نهائي كوبا سودأمريكانا دون أن يحدد أي ملعب.



ومع ذلك يعد ملعب "سنتيناريو" هو الخيار الأكثر ترجيحا لاستضافة النهائي.

المصدر: "وكالات"