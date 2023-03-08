التشكيلة الأساسية لموقعة بايرن ميونخ وسان جيرمان

يحتضن ملعب "أليانز أرينا" مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين فريق بايرن ميونخ وضيفه باريس سان جيرمان، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية الـ20:00 بتوقيت غرينيتش.

وكانت مباراة الذهاب في باريس انتهت بفوز البايرن بهدف دون رد.

وسيبدأ الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية: يان سومر، دي ليخت، أوباميكانو، ستانشيتش، غوريتزكا، كيميتش، ديفيز، موسيالا، كومان، مولر وموتينغ.

🆗 Le onze de départ parisien pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions ! 🔴🔵 #FCBPSG I @EASPORTSFIFApic.twitter.com/MHhl8iLdqW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2023

أما مدرب باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتييه، فقد اختار خوض المباراة بالتشكيلة التالية: دوناروما، دانييلو، ماركينيوس، راموس، حكيمي، فيتينيا، فيراتي، رويز، مينديز، مبابي، وميسي.

المصدر: RT