الاتحاد الإيطالي يحقق في هتافات معادية للسامية من جماهير لاتسيو

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تحقيقا في هتافات معادية للسامية أطلقتها جماهير نادي لاتسيو قبل فوز فريقها على نابولي، بحسب ما ذكر مصدر في الاتحاد لوكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وقال الاتحاد الإيطالي، إنه فتح تحقيقا في هتافات أطلقتها مجموعة من نحو مئة شخص في ملعب "دييغو مارادونا" الجمعة "ولم تسمع على المدرجات خلال المباراة" من قبل المسؤولين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مشجعين لنادي لاتسيو ينشدون الهتافات بحضور المراقبين والشرطة، قبل المباراة التي انتهت بفوز فريقهم على نابولي بهدف نظيف.

ووصف المشجعون خلال هتافاتهم، أنفسهم بفخر بالعنصريين وأهانوا مشجعي النادي الغريم روما بقولهم إن آباءهم قد رُحّلوا إلى غرف التعذيب النازية.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء أنه يحقق في هتافات غير محددة موجهة لمهاجم نابولي، الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن.

المصدر: أ ف ب