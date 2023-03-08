تقارير: النصر السعودي يحسم صفقة التعاقد مع زميل رونالدو السابق

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وبدأ النصر ثورة كبرى في الصفقات عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ونقل موقع "سعودي سبورت"، أن النصر، حسم صفقة كبيرة أخرى، بعد توصله لاتفاق لضم زميل رونالدو السابق في يوفنتوس، النجم الكولومبي خوان كوادرادو.

وذكر الموقع نقلا عن صحيفة "elfutbolero": "خوان كوادرادو لاعبا لنادي النصر، بداية من الموسم القادم".

وأشار المصدر إلى أن كوادرادو البالغ من العمر 30 عاما والذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو المقبل، رفض عروضا عديدة للتجديد، واختار اللعب بجوار رونالدو من جديد، وهذه المرة بألوان نادي النصر.

وكان النجم الكولومبي زامل رونالدو في صفوف نادي يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل انتقال البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم إلى النصر.

المصدر: "سعودي سبورت"