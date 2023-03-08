الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة بايرن ميونخ وسان جيرمان

يخوض باريس سان جيرمان مباراة "موسمه" مساء يوم الأربعاء على أرض بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باحثا عن قلب خسارته 0-1 ذهابا في عقر داره.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش في ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

ويتعين على بطل فرنسا التفوق على الفريق البافاري، لقلب خسارته ذهابا بهدف دون رد، بغية عدم الإقصاء مجددا من الدور ثمن النهائي، على غرار العام الماضي عندما ودع أمام ريال مدريد الإسباني البطل.

ولتحقيق هذا الهدف، سيعول الفريق الباريسي على تألق نجمه كيليان مبابي وانسجامه مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

في المقابل، سيفتقد سان جيرمان لخدمات نجمه الآخر البرازيلي نيمار الذي خضع لعملية جراحية في كاحله الأيمن ستبعده عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع المغربي أشرف حكيمي العائد مؤخرا من الإصابة والذي كان حديث وسائل الإعلام الفرنسية في الأيام الأخيرة بعد اتهامه بالاغتصاب.

أما البايرن، فسيحاول استغلال عاملي الأرض الجمهور وانفتاح شهية التسجيل لمهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ وجناحه الفرنسي كينغسلي كومان، للحفاظ على أفضليته في مباراة الذهاب وانتزاع بطاقة التأهل للدور المقبل.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

بايرن ميونخ (3-4-2-1): يان سومر، دي ليخت، أوباميكانو، ستانشيتش، غوريتزكا، كيميتش، ديفيز، موسيالا، كومان، ساني وموتينغ.

باريس سان جيرمان (3-5-2): دوناروما، دانييلو، ماركينيوس، راموس، حكيمي، فيتينيا، فيراتي، رويز، مينديز، مبابي، وميسي.

المصدر: ماركا + RT